Poques intervencions de reforma i rehabilitació

Després de la punxada de la bombolla immobiliària es va mantenir l'activitat de reforma i rehabilitació d'habitatges uns quants anys, fins que també va quedar molt minvada, una situació que es va mantenir al llarg de l'any passat.

De fet, el nombre de 13 llicències de reforma i rehabilitació és el més baix que s'ha registrat, tot i que és el mateix que el 2013, el 2014 i el 2015.

El pressupost del conjunt de l'activitat d'obres majors, obra nova, reforma, rehabilitació i ampliació va ser l'any passat de 8 milions d'euros, inferior als 10,5 milions del 2017, tot i que superior als només 2,4 milions que hi va haver l'any 2013 quan el sector va tocar fons. La situació d'enguany sembla que és diferent, però no quedarà constatat fins que ho demostrin les xifres.

Malgrat això hi ha previstes per a enguany peticions de llicències d'obres que pugen a una xifra d'uns quants centenars de milers d'euros. Es tracta d'operacions per portar a terme promocions de pisos al sector Concòrdia i a l'espai de l'antiga fàbrica l'Alcoholera i part de l'aparcament de l'estació d'autobusos.

A banda d'aquestes, segons fonts municipals, hi ha operacions que s'estan desenvolupant i s'està pendent d'informes de la Generalitat abans de tancar els expedients i donar llicències. Quan es puguin tancar els expedients es giraran els corresponents impostos. Aquesta situació és la que pot generar l'esperat canvi de tendència de la situació global de la construcció a Manresa, que ha començat a millorar tímidament, encara que l'Ajuntament es mou amb xifres que no acaben d'assolir la previsió pressupostària.

A hores d'ara, l'Ajuntament de Manresa té una previsió d'ingressos d'1,1 milions d'euros en impost de construccions i obres (ICIO) quan en els temps que hi va haver la gran activitat immobiliària entraven per aquest concepte d'impost indirecte més de 3 milions d'euros. Durant 5 mesos de l'any 2012, la recaptació d'aquesta ordenança fiscal va ser de zero euros.