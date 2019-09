Reunió de nous voluntaris de la Fundació de Santa Clara, aquest vespre

Avui, a les 8 del vespre, al carrer Nou de Santa Clara, 66, tindrà lloc una reunió adreçada als nous voluntaris de la Fundació del Convent de Santa Clara. Sor Lucía Caram, directora, fa una crida a tothom qui vulgui apuntar-se per fer de voluntari. En calen a la plataforma d'aliments, per fer suport educatiu als usuaris –cal ser mestre o llicenciat–, per fer una hora a la setmana de lectura acompanyada als infants, per donar suport a l'espai del taller amb els nens petits, per al cosidor, per a l'equip d'habitatge i per a les dutxes, entre altres serveis de la fundació.