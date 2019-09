Veïns de la plaça Catalunya albiren un misteriós globus sonda sobrevolant Manresa

Veïns del barri de Saldes-Plaça Catalunya de Manresa han albirat aquest dijous al matí un globus sonda meteorològic que sobrevolava la ciutat. En concret, se l'ha vist a poca alçada a la zona del Collbaix, entre Sant Joan de Vilatorrada i Manresa, al voltant de 2/4 de 10 del matí.

Un lector de Regió7 ha informat que a aquella hora el dispositiu, destinat a calcular la temperatura i la humitat de l'aire, volava a la zona del Collbaix i ho feia a poca alçada. L'aparell, però, s'ha anat enlairant fins que els veïns contactats per aquest diari, Josep Oliveras i la seva esposa, l'han perdut de vista. L'han pogut observar, segons han explicat, amb uns binocles i també amb una càmera de fotos amb objectiu per a llargues distàncies.

Preguntats per aquest diari, responsables del Meteocat han assegurat que el globus sonda no era seu. El Servei Meteorològic de Catalunya llança cada dia dos globus d'aquest tipus però ho fa a les 12 del migdia i les 12 de la nit UTC (hora universal). A la mateixa hora, s'alliberen globus sonda arreu del món, segons han explicat les mateixes fonts. El que ha vist Oliveras no era, però, cap aparell oficial, i es desconeix qui l'ha fet enlairar.

Des del proveïdor estatal de serveis de navegació aèria Enaire, del ministeri de Foment, han informat aquest diari que no tenien coneixement del llançament de cap globus sonda aquest matí a la ciutat de Manresa, però han especificat que en tractar-se d'un globus lleuger enlairat a més de 8 quilòmetres de l'aeroport més proper, el del Prat, no era necessària l'autorització del ministeri. A més, Manresa, segons les mateixes fonts, queda fora del CTR (Controlled Traffic Region), un espai associat a un aeròdrom que té per objecte protegir les entrades i les sortides d'avions.

Què és un globus sonda?



Un globus sonda és un globus (de color blanc) ple d'heli lligat a una petita estació meteorològica que conté sensors de temperatura i humitat. També permet determinar la pressió atmosfèrica i el vent en altura mitjançant un sistema de posicionament GPS. El globus pot arribar a pujar fins a uns 25 quilòmetres d'altura i explota quan assoleix la part baixa de l'estratosfera. Segons els experts, els sensors incorporats a la petita estació meteorològica van recoberts de materials que en minimitzen l'impacte en tornar a caure.