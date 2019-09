10.450 alumnes inicien nou curs, i una escola i un institut guanyen mòduls

10.450 alumnes de primària (7.484) i secundària (2.966) es van carregar, ahir, les motxilles i carpetes a Manresa per estrenar curs. Aquest any, hi ha dos centres, l'escola Les Bases, que funciona amb mòduls des del curs passat, i l'institut del Xup (Manresa Sis), que comparteix edifici amb l'escola Muntanya del Drac, que han hagut de guanyar espai amb la incorporació de sengles mòduls.

De moment, només s'ha instal·lat el mòdul de l'institut, de 180 m2, mentre que el de l'escola «arribarà en breu», han informat els Serveis Territorials d'Ensenyament. Tant aquestes fonts com la direcció de l'escola asseguraven ahir que, malgrat el retard, el centre havia pogut començar les classes amb normalitat. Enguany, aquesta escola, que els tres primers cursos va estar a l'antic Centre Tecnològic de Manresa, actual FUB2, acull 160 alumnes i s'hi han afegit un grup de 3r i un de 4rt. També s'ha afegit un grup de 1r d'ESO a l'institut Cal Gravat i un altre a l'institut Lacetània.

A l'institut del Xup, estrenat el curs 2017-2018, el mòdul s'hi ha instal·lat perquè ja no els quedava espai per encabir els nous grups que van pujant any rere any. Al nou mòdul hi ha els de 3r d'ESO. En total, el centre té 180 alumnes. La directora confirmava ahir que el curs havia començat amb ganes i il·lusió i sense problemes d'espai. De moment. Caldrà veure com s'organitzen l'any vinent.

A banda dels dos mòduls esmentats, abans de començar el nou curs s'han fet obres de millora a l'institut Lacetània (adequació d'una aula), a l'institut Guillem Catà (millora del clavegueram), a l'institut Lluís de Peguera (millora d'elements de la façana), a l'escola La Font (canvi d'armari) i a l'institut Cal Gravat (adequació d'una aula).

Pel que fa a la matrícula viva –les matriculacions de darrera hora–, fins a la darrera comissió, el divendres 6, es van distribuir 120 alumnes; la propera s'ha convocat per al dilluns 16.