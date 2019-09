Ampans celebra deu anys de verema a la finca Urpina de Sant Salvador de Guardiola

La tarda del dissabte 21 de setembre, la finca Urpina, a Sant Salvador de Guardiola, acollirà la verema solidària d'Ampans. A partir de les 5 de la tarda i fins a la mitjanit es podrà gaudir d'activitats relacionades amb els vins Urpina i els formatges Muntanyola que Ampans elabora de forma artesanal a la finca.

La música tindrà gran protagonisme i comptarà amb tres grups manresans emergents, entre els quals Clazzics, una banda de quatre músics joves però amb gran trajectòria, que fusionen els hits de l'òpera amb els estils més rellevants del jazz. I, Los Valientes, quartet revelació que combina el so garatge i el punk. Va ser premi tendències del Regió7 a principis d'aquest any.

També hi haurà servei de bar a la plaça de la formatgeria, fins entrada la nit, i es podran comprar productes amb promoció especial de verema.

El tast musicat a peu de vinya és un dels grans atractius de la festa. El presentarà l'enòleg Joan Soler, i començarà amb una versió del "petit País" de Lluís Llach. Com que la ubicació del tast serà a la mateixa vinya, les places són molt limitades i caldrà una inscripció prèvia.

Una altra novetat destacada d'aquest any serà el taller de circ, a càrrec de la companyia manresana la Crica, amb teles, trapezis, malabars i equilibris. Com ja és habitual, els més xics podran gaudir de l'activitat de verema, aixafant el raïm a la tina i elaborant-ne el most. També hi haurà el tradicional concurs de dibuix per als més xics, una activitat de geocaching i jocs gegants.



Urpina, una donació



Urpina va ser una donació a Ampans i s'ha convertit en un projecte que dóna oportunitats d'inserció laboral i acolliment residencial a persones amb discapacitat intel·lectual. La finca està situada a Sant Salvador de Guardiola. S'hi pot accedir des de la carretera d'Igualada, sortida Sant Salvador oest (vegeu mapa).

Al sòl d'Urpina hi creixen els ceps de Merlot i Cabernet Sauvignon dels que Ampans elabora els vins 3 Nits i U d'Urpina. Però enguany Ampans presenta dos nous vins que acaben de sortir al mercat. Amb varietats autòctones recuperades, elabora Cor Valent, sumoll cent per cent, i Dues Mans, un cupatge amb base de mandó. Tots quatre vins sota el segell de la DO Pla de Bages.

La Festa de la Verema compta amb el suport de: Puigdellivol, Fragua Manresana, Mafrica, Fusteria García, Selcovi, Bricdeu10 i Mebsa. podeu consultar l'agenda a aquest enllaç.