Cent vint figurants d'imatges promocionals de Manresa

La crida a voluntaris per fer de figurants en imatges promocionals de Manresa ha tingut molt bona acollida i fins al 10 de setembre s'havien rebut més de 120 sol·licituds per participar-hi.

La sessió de fotografies als principals espais turístics de Manresa prevista inicialment per a aquest dissabte 14 s'ha hagut d'ajornar per al pròxim dissabte 21 de setembre per la previsió d'unes condicions meteorològiques inestables.

La jornada es trasllada a dissabte de la setmana que ve, tot mantenint la mateixa estructura prevista. Es tracta de dues sessions, una de matí, de 9 del matí a 1 de la tarda, en espais com el Passeig, plaça Sant Domènec, carrer del Born i Plana de l'Om amb els seus edificis modernistes i barrocs, i la basílica de la Seu, que inclou accedir a les cobertes i un tast de vins de la DO Pla de Bages a l'atri. I una altra sessió de tarda, de 5 a 7 de la tarda, que es desenvoluparà a la Cova de Sant Ignasi i al Carrer del Balç, aquest últim amb un tast de productes del pelegrí elaborats per Mas de la Sala.

La Fundació Turisme i Fires de Manresa agraeix l'interès per participar dels voluntaris.