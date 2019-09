Decathlon organitza una acció per netejar la riera de Rajadell

Decathlon Manresa organitza, aquest diumenge, per cinquè any consecutiu, una Jornada de Voluntariat Ambiental. En aquesta ocasió, l'objectiu serà netejar un tram de la llera de la riera de Rajadell per tal de col·laborar en la conservació d'aquesta zona.

La jornada està oberta a totes les edats i públics, és gratuïta i el punt de trobada serà a les 10 del matí al pàrquing de Decathlon Manresa. En finalitzar, hi haurà piscolabis i obsequis per a tots els participants. La inscripció a l'esdeveniment es pot realitzar a la web de Decathlon o a la botiga.

Aquest any, s'organitzen més de 100 accions de voluntariat ambiental per recuperar espais naturals de tota la geografia espanyola.