La Firastiu deixa el sector de les Bases per créixer al tram central del Passeig

Diumenge tindrà lloc la sisena edició de la Firastiu per rematar la temporada amb ofertes i descomptes. Una edició que arriba amb importants novetats, la més destacada el canvi d'ubicació del carrer de l'Abat Oliba, al sector de les Bases, al tram que va de la plaça Espanya a la de l'11 de Setembre del passeig de Pere III.

La Firastiu s'acosta al centre i passa dels 23 comerços i 3 concessionaris de l'edició passada a 26 comerços i 3 concessionaris i amb 5 comerços més en llista d'espera.

Si al sector de les Bases els comerços ocupaven 90 metres lineals de carrer diumenge seran 140 metres. Així que no només hi haurà més comerç sinó que els botiguers han apostat per fer parades més grans.

Si el certamen funciona com s'espera es buscarà la manera de fer-lo créixer al tram central del Passeig en properes edicions, segons van explicar ahir la presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), Tània Infante, i Joan Tomasa, responsable de fires.

El sisè Firastiu situarà a la nova plaça Simeó Selga un inflable infantil i el circuit per fer demostracions d'agilitat per a gossos. Altres ofertes lúdiques seran les demostracions de ball a càrrec de Swing Manresa i les actuacions de l'associació Màgia Central Catalunya. Els vehicles es disposaran al carrer Primer de Maig.