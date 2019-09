Trenta-un futurs metges estrenen aules a Manresa

Els alumnes de primer i segon curs del grau de Medicina de la UVic-UCC només van ser a Manresa de manera puntual per fer formació en simulació clínica. A partir del tercer curs fins al sisè ja hi seran de manera continuada. Ahir, a l'Hospital Sant Joan de Déu, la unitat docent que s'hi ha adequat va acollir les primeres classes de tercer, amb 31 alumnes.

La unitat docent de Manresa és a les antigues urgències de l'hospital manresà. Hi predomina el blanc i l'estètica reprodueix la de la de Vic, atès que funcionaran com un tot, malgrat estar en dues ciutats diferents. Les classes seran a la tarda, de les 3 a les 8.

A la unitat docent s'hi accedeix pel passadís que hi ha a la planta zero de Sant Joan de Déu, a mà dreta del taulell d'informació. Quan s'arriba al final, hi ha una primera entrada que porta a l'hospital de dia, oncologia i hematologia i hospitalització -a l'hospital vell. Al costat, en una altra entrada, unes lletres informen que allà hi ha la unitat docent de Manresa de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, que ha pagat les obres i que paga un lloguer a Althaia per la cessió dels espais.

Ramon Pujol, degà de la facultat, que impartia una de les classes; Jordi Aligué, coordinador de la Unitat Docent Manresa; Alfons Hervàs, director de Qualitat i Coneixement d'Althaia; Anna Forcada, gerent de l'ICS Catalunya Central, i Olga Sabartés, cap clínic de l'Hospital Sant Andreu, es van congratular de l'estrena.

Distribució equitativa



Pujol va explicar que, a l'hora de repartir meitat i meitat els alumnes de tercer entre Vic i Manresa, se'ls va deixar triar i, «quan va arribar un moment que es desequilibrava una mica, es va prioritzar que escollissin els que tenien millor expedient acadèmic». Va afirmar que «molts, sobretot els que estan a Barcelona, han tingut tendència a venir a Manresa».

Hervàs va destacar que ja hi ha 15 professionals d'Althaia que s'han vinculat a la facultat que faran classes a la unitat docent.

Aligué va incidir en aspectes de la metodologia docent, que va definir com «molt innovadora» perquè «treballa per resoldre casos clínics i això estimula molt l'estudiant». També en va posar en relleu que «treballa molt el factor humà». Va afegir la descentralització a l'hora de fer les pràctiques clíniques, que acolliran set llocs diferents: la Fundació Althaia, l'Institut Català de la Salut, la Fundació Sant Andreu Salut, el Centre Sanitari del Solsonès, la Fundació Hospital Sant Bernabé de Berga, l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya i l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

Forcada va remarcar justament el fet que els alumnes facin pràctiques a la primària, la qual cosa els permetrà adquirir una visió de la medicina molt més àmplia que no pas si només les fan en un hospital. Sabartés va incidir en el mateix tema i va celebrar «que es facin pràctiques al terme mitjà entre la primària i l'hospital d'aguts».

Les noves instal·lacions inclouen una recepció, quatre aules, una sala d'estudi-biblioteca, tres espais per fer sessions de treball, un despatx, els serveis i un parell d'espais de descans.