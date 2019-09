Tres operacions més en marxa en diferents estadis de materialització

A banda de l'operació per fer una residència d'avis entre la Culla i el carrer Sant Rafael n'hi ha tres més en marxa a Manresa.

1.L'empresa d'assegurances de salut Sanitas i la promotora Metrovacesa van arribar a un acord per construir una residència al carrer Concòrdia, al solar que fa cantonada entre aquest vial i el camí de la Torre d'en Vinyes, al costat d'on hi ha l'antiga fàbrica Vinyes. Metrovacesa s'encarrega de construir els habitatges, que vendrà clau en mà a Sanitas segons l'acord a què han arribat ambdues empreses. La voluntat és que la residència estigui enllestida el primer trimestre del 2022.Metrovacesa té tres parcel·les –que estan de costat– en aquest sector, molt proper a la zona universitària. En un dels solars, el que queda més a prop de la llar d'infants La Ginesta, i tal com ja va avançar aquest diari en l'edició del 16 d'abril, Metrovacesa hi construirà una seixantena d'habitatges d'alt nivell. La promoció porta el nom de Mirador de Montserrat. És la primera gran promoció d'habitatge que es tirarà endavant a Manresa després de la crisi.

2. La fundació que gestiona la residència Mont Blanc de Manresa ja ha rebut trucades interessant-se per la setantena de pisos assistits per a gent gran que pensa posar en marxa al complex de l'Anònima. Les obres no començaran fins a l'any vinent, però tot i així la fundació ha decidit obrir el període d'inscripció davant l'interès que ha generat el projecte. Hi va haver gent que s'hi va interessar coincidint amb la publicació de la notícia a Regió7, abans fins i tot que la fundació fes efectiva la compra del terreny on hi haurà el bloc d'habitatges. La Fundació Institució Benèfica Assistencial Manresana (IBAM) va explicar que es tracta d'una fundació modesta que té com a objectiu tenir cura de la gent gran. Per tancar el cercle de serveis faltaven habitatges de lloguer per a gent gran amb serveis, un buit que ara es vol cobrir. A Manresa no hi ha pisos assistits per a gent gran, amb serveis comuns les 24 hores del dia com consergeria o infermeria, i també ajudes per fer la compra, anar al metge o gestionar el subministrament de medicines.

3. L'Ajuntament de Manresa i la Generalitat han iniciat contactes per impulsar una residència d'avis municipal. Tindrà 90 places. 60 serien públiques i la resta, privades. Una de les possibilitats que es valoren és que es construís a través d'un concurs públic i es fes càrrec de les obres una entitat privada. Assumiria la gestió de la residència durant un període de 50 anys. Tot i així la titularitat de l'equipament seria municipal.