? L'últim informe de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat posa de manifest que la Catalunya Central és la segona regió del territori en volum de cooperatives constituïdes des de començament d'any, només per darrere de Barcelona ciutat.

Les xifres demostren, segons Alba Rojas, coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu Catalunya Central, que «la gent cada vegada pensa més en els recursos propis a l'hora de buscar feina i cobrir les seves necessitats, sense que els llocs de treball li vinguin donats». La regió central és una de les 14 regions de Catalunya que disposen actualment d'un ateneu cooperatiu. L'eina, segons la coordinadora, «permet que la gent del territori sàpiga com es vol organitzar». Pel que fa a les persones que impulsen cooperatives, Rojas apunta que hi ha dos perfils: d'una banda, «joves emprenedors que no troben el seu lloc en l'economia tradicional»; i de l'altra, gent que «ve rebotada d'altres models».

Rojas serà al debat de dimecres al Kursaal per parlar de la diversitat de sectors productius al territori i de les dificultats amb què es troben iniciatives econòmiques en entorns rurals, entre d'altres. Rojas, que serà l'encarregada de posar sobre la taula temes lligats a l'economia del nostre territori, destaca que «la idea és parlar de l'oportunitat que tenim ara en clau de Catalunya Central i del moment de canvi de concepte dels models econòmics que han estat més forts fins ara».

La voluntat de la responsable de l'ateneu és donar veu a les diverses economies que s'han desenvolupat els darrers anys a les comarques centrals. Rojas destaca que el debat no es farà en format de ponència, sinó amb converses «informals» entre els participants, fet que permetrà l'intercanvi d'opinions entre ells i també amb el públic.