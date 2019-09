La delegació del Govern convida a debatre sobre la realitat de la Catalunya Central

La delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, en col·laboració amb Regió7, organitza un debat sobre el futur de la regió que conformen les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Osona, Moianès i la part de l'Anoia coneguda com l'Alta Segarra. L'acte, obert i gratuït prèvia inscripció a www.regio7.cat, es durà a terme dimecres vinent, 18 de setembre, entre les 9.15 i les 11 del matí, a la Sala Polivalent del teatre Kursaal de Manresa.

El debat «La realitat de la Catalunya Central» posarà sobre la taula qüestions sobre l'organització territorial del país, com ara la definició inicial i els canvis posteriors en les línies sobre el mapa; les modificacions de les vegueries, per exemple, amb la creació de la regió del Penedès, que incorpora una bona part de l'Anoia, inicialment adscrita a la Catalunya Central; i la redefinició de la regió central per incorporar la modificació que suposava el naixement de la comarca del Moianès.

Més enllà d'unes línies sobre un mapa, però, què posa en comú els pobles i municipis de la Catalunya Central? Dionís Guiteras, alcalde de Moià i diputat a la Diputació de Barcelona, Alba Rojas, coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, i Rosa Serra, historiadora berguedana, posaran sobre la taula aquells elements al voltant dels quals creuen que es pot articular el territori.

El debat estarà conduït pel director de Regió7, Marc Marcè, que farà una intervenció inicial. La delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Alba Camps, dirigirà als assistents unes paraules de benvinguda.