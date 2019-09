L'Oller del Mas, avui i demà, i Ampans, el 21, celebren la Festa de la Verema

Una vintena d'activitats és el que ofereix la Festa de la Verema de l'Oller del Mas, que se celebrarà aquest cap de setmana per als amants del vi, la cultura i les activitats familiars.

Avui, de les 12 del migdia a les 8 de la tarda i, demà, de les 12 del migdia a les 3 de la tarda, a l'Oller del Mas hi haurà concurs de pintura ràpida, mercat amb productes artesans, concursos, espectacles, verema en família, tastos i visites al celler, música en directe.

Avui, a les 5 de la tarda, espectacle de màgia amb Joaquín Matas. A les 6 de la tarda, concert d'Antonio El Remendao. A les 8 de la tarda, concert de RubberSoul, que oferirà The Beatles Tribute. Accés gratuït. També hi ha activitats de pagament. Per a més informació: www.festaverema.com.



Varietat d'activitats

La tarda del dissabte 21 de setembre, la finca Urpina, a Sant Salvador de Guardiola, acollirà la verema solidària d'Ampans. A partir de les 5 de la tarda i fins a la mitjanit es podrà gaudir d'activitats relacionades amb els vins Urpina i els formatges Muntanyola que Ampans elabora de forma artesanal a la finca.

La música tindrà gran protagonisme i hi participaran tres grups manresans emergents, entre els quals Clazzics i Los Valientes. També hi haurà servei de bar a la plaça de la formatgeria, fins entrada la nit, i es podran comprar productes amb promoció especial de verema.

El tast musicat a peu de vinya serà un dels atractius de la festa, el presentarà l'enòleg Joan Soler. Una altra novetat destacada d'aquest any és el taller de circ, a càrrec de la companyia manresana la Crica.