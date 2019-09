Rosa Serra historiadora

? La historiadora berguedana Rosa Serra serà la tercera convidada al debat que organitza la delegació del Govern a la Catalunya Central en col·laboració amb Regió7. La seva intervenció anirà enfocada a la identitat del territori: d'on venim? Serra avança una de les conclusions que posarà sobre la taula, i és que la centralitat que tenia Manresa els anys 70 s'ha desdibuixat.

La Catalunya Central era un territori molt industrial, pioner i dinàmic, explica, que va destacar especialment per haver transformat les mentalitats tradicionals herència d'una economia agrícola i ramadera en novetats en el món de la indústria. «Ara això ens falla, ja no som territori d'industrialització, ens hem convertit en un microcosmos d'identitats més locals, molt potents, derivades de cada comarca», detalla Serra. En aquesta línia, assegura que la centralitat de Manresa es veu des de la mateixa ciutat però no des del territori: «Jo la identifico, però s'ha desdibuixat respecte a un passat molt potent. Els temps han canviat i la gent també, tenim el repte d'analitzar-ho».

Un dels factors que ajudaria a la recuperació d'aquest lideratge reclamat a Manresa des de la resta del territori, diu, és «comptar amb gent jove que aporti innovació i idees fresques als debats». La historiadora destaca que la gent jove «és proactiva per definició, se li ha de donar més protagonisme». Segons Serra, que recentment també va participar en una taula rodona sobre la realitat de la Catalunya Central a Manresa dins la programació de la Universitat Catalana d'Estiu, «ara la identitat social, econòmica, cultural i de valors està en conflicte, però no només a la nostra regió, sinó també a Catalunya i a Europa». El fet de ser nascuda a Puig-reig, assegura, fa que tingui una mirada «més perifèrica i més propera a aquells que demanen a Manresa que no s'oblidi d'ells. Sols no podem funcionar, hem de generar complicitats».