«L'Anònima és un espai genial que pot absorbir molta gent per a una gran diversitat d'activitats»

L'escola de circ La Crica de Manresa ha col·laborat molt estretament amb el segon Festivalet de Circ de Manresa. De fet, molts dels seus membres ahir van ser voluntaris que van participar en diferents àmbits perquè aquesta segona edició de la jornada dedicada al circ hagi estat una realitat.

Com ha vist aquesta segona edició del Festivalet de Circ?



Molt bé, perquè aquest festival l'hem fet entre tots i totes. I ha donat molta vida perquè hi ha passat molta gent. Nosaltres som la Crica i la Crica és la gent que fa el circ de la ciutat, a Manresa.



El Festivalet dona visibilitat al circ a la ciutat durant un dia. Troba a faltar més activitats en les quals el circ tingui més protagonisme, a Manresa?



Sí, però no només de circ. La cultura sempre és necessària i per tant sempre en falta. És una cosa molt enriquidora per a la ciutat i mai n'hi ha prou.



L'any passat, les activitats es van fer en places al centre de Manresa, que en definitiva són llocs de pas. Què li ha semblat la nova ubicació?



L'Anònima és un espai genial. És un recinte polivalent, a l'aire lliure però tancat i que pot absorbir molta gent per a activitats molt diverses. I si en comptes de tenir el terra que té actualment, aquest estigués pavimentat encara seria un lloc més genial per portar-hi a terme tot tipus d'activitats.



El Festivalet ha mogut moltíssima gent. Quants alumnes té la Crica?



Actualment, l'escola té uns 350 alumnes d'edats que van des dels quatre anys fins als 50, aproximadament.



Hi ha alguna motivació especial que faci que els alumnes s'apuntin a l'escola?



El circ és una forma de fer esport no competitiva. Quan practiques activitats de circ tens companys amb els quals necessites cooperar però mai competir. Amb el circ es deixa de banda l'individualisme i es creen vincles d'amistat i cooperació.