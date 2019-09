La Policia Local gairebé triplica la xifra d'arrestos aquest estiu respecte a l'anterior

La Policia Local de Manresa ha fet 40 detencions des del juliol, gairebé el triple que l'any passat, quan en el mateix període van arrestar uns 15 individus. En aquestes detencions no només hi ha les que ha practicat el cos policial en solitari, sinó també les dels operatius conjunts a la ciutat amb Mossos d'Esquadra i Policia Nacional.

L'increment és degut, segons el cap del cos policial, Jordi Mora, a més presència dels agents «als punts calents de Manresa, on ha crescut en els darrers mesos la sensació d'inseguretat». Una àmplia majoria dels detinguts són delinqüents habituals que han estat enxampats després de cometre el delicte, mentre els agents estaven patrullant o després de rebre alertes de víctimes de robatoris o de testimonis que han presenciat el delicte.

El cap de la Policia Local de Manresa explica que la gran majoria dels detinguts havien comès «delictes contra la propietat, és a dir, robatoris de tot tipus, ja sigui estrebades o entrant dins a domicili, o furts». Una part menys significativa dels arrestats va ser per agressions. Explicacions que concorden amb les dades facilitades pel ministeri de l'Interior que –amb dades dels diferents cossos policials– mostren que durant el primer semestre d'aquest any es van cometre 109 robatoris amb violència o intimidació a la ciutat, mentre que en el mateix període de l'any passat n'hi va haver 70.

El mateix Mora reconeix que en els darrers mesos «han passat coses», en referència a la seguretat als carrers de la capital del Bages. I és que la Policia Local i els Mossos d'Esquadra han constatat que aquest any a la capital del Bages hi ha un nou perfil de delinqüent habitual provinent de la zona metropolitana de Barcelona que actua en robatoris als carrers de Manresa, a part dels que estan establerts a la ciutat des de fa anys i que els cossos policials tenen identificats.

Tot i aquest increment d'esforços als punts on hi ha més sensació d'inseguretat, el cap de la Policia Local assegura que el cos sempre ha portat a terme les tasques de vigilància als carrers de Manresa per mantenir la seguretat i que, tot i els últims operatius conjunts entre Policia Local, Mossos d'Esquadra i Policial Nacional, la cooperació entre cossos és constant, habitual i fluïda.

Mora es mostra satisfet de la feina que han portat a terme aquest estiu els agents de la Policia Local. Assegura que «els ciutadans agraeixen» aquesta major presència dels agents en els punts de Manresa on hi ha hagut més problemes, tot i que s'han comès robatoris i furts a bona part dels bar-ris de la capital del Bages.