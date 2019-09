«El treball policial és una part per millorar la seguretat»

? El cap de la Policia Local de Manresa té clar que la millora de la seguretat a la ciutat no passa només pel treball diari de la policia i està convençut que la ciutadania cada cop n'és més conscient. «A part de la l'actuació dels agents, hi ha tot un treball d'Urbanisme, donant usos als espais públics i per millorar els carrers, i dels treballadors dels Serveis Socials».