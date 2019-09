Caçadors de deixalles a la riera de Rajadell

«Mireu això!», cridaven uns voluntaris assenyalant el que en els seus millors temps havia estat una barca de plàstic inflable. Els qui ho deien eren participants en una jornada de neteja a l'entorn de la riera de Rajadell. Aquesta no era l'única sorpresa que els deparava el matí, i poc després un altre participant s'erigia en el descobridor d'una bombona de butà, ara rovellada per la inevitable acció del pas del temps però que encara conservava el tub de plàstic per connectar-la a uns fogons o una estufa.

Saber com van arribar aquests objectes en una petita esplanada al costat de la riera és un misteri, però qui sap si algú pretenia muntar un petit xiringuito i de mica en mica, i fent viatges amb la barca, transportava allò que necessitava. I és que si la barca i la bombona es van trobar a pocs metres de distància, poc abans i no gaire lluny els voluntaris havien trobat un escalfador d'aigua, la pica d'un lavabo i la cisterna d'un vàter.

De fet, l'experiència al mig del bosc recordava la d'anar a buscar bolets, però amb algunes diferències. Si els boletaires entren al bosc amb la incògnita de saber si ompliran la cistella, ahir, els buscadors d'escombraries sabien que omplirien les bosses. I així ho van fer: en van recollir tres-cents quilos en un petit tram de la riera de Rajadell a prop de la seva desembocadura al Cardener. I posats a trobar diferències, si el mite diu que els bons caçadors de bolets dissimulen les cistelles plenes i intenten passar desapercebuts, ahir tothom volia lluir la seva bossa blava ben plena i cridava per demanar-ne més.

I encara més diferències, si un bon boletaire, quan troba un raconet ple de bolets, intenta amagar-ho i mantenir-ho com un gran secret, els caçadors de brossa criden els companys perquè els ajudin a netejar l'espai, sense gelosia, perquè també omplin les seves bosses. Tot i les espècies que van sorprendre la vintena de voluntaris, la majoria de bosses van arribar a una illa de contenidors molt propera a la riera, on els participants van fer el triatge de les bosses amb plàstics, vidres i, ja en menys mesura, restes de roba i calçat i alguns cartrons, i van llençar-ho al contenidor corresponent.

Aquesta jornada de voluntarietat ambiental estava organitzada per Decathlon Manresa i l'entitat BioEduca. La neteja es va portar a terme en un tram relativament curt a prop de la desembocadura de la riera al riu Cardener.