El Firastiu s'estrena al passeig de Pere III amb les vendes a mig gas

El Firastiu va debutar ahir al passeig de Pere III amb unes vendes a mig gas que es van concentrar al matí i al migdia, segons els diferents botiguers consultats per Regió7. Després de diverses edicions a l'avinguda de l'Abat Oliba, la fira manresana per liquidar els estocs de la temporada estival debutava en aquesta ocasió al tram entre les places d'Espanya i 11 de Setembre. A aquest espai cal sumar-hi el carrer Primer de Maig.

Sheila Galisa, de la botiga de moda infantil Kid Monkey, es mostrava molt satisfeta del canvi d'ubicació. Assegurava que «aquí hi a més flux de gent i compren més» que quan el Firastiu es feia a l'avinguda de l'Abat Oliba. La seva opinió contrastava amb la de Victòria Bondia, de l'establiment V. Bondia, que assegurava que a l'Abat Oliba «la fira era més divertida. Aquí estem més encaixats i gairebé no es nota que hi som. Allà ens vèiem més i hi havia més activitats».

Altres establiments, habituals al ForaStocks de l'hivern, ahir debutaven en la fira per liquidar productes de la temporada estival. Era el cas de Vistt. Rosa Maria Rabat explicava que preferia la fira al primer tram del Passeig perquè les vendes són millors. A més es queixava, igual que ho feien des de la parada de la botiga Comodíssim, que al tram on estaven durant el migdia els havia tocat molt el sol i no se'ls havia instal·lat cap protecció.

Ramina Gongonsa, de R&B Boutique, i Sandra Trull, de Franquesa, també coincidien que la fira del final d'hivern registrava més vendes. Hi barrejaven la ubicació i també el fet que al març ja es comença a superar la famosa «costa de gener», mentre que la fira d'ahir arriba en ple inici del curs escolar, que suposa una despesa important per a les famílies.

Malgrat les opinions divergents dels responsables dels diferents establiments, en el que tots coincidien és que al matí i al migdia les vendes eren millors que a la tarda. «Al migdia la gent mira i compra. Ara només passeja i mira què tenim però molt pocs acaben comprant», explicava Rabat.

Aquesta sisena edició del Firastiu va tenir la presència de 26 comerços i tres concessionaris de vehicles. A més a més, es va instal·lar un inflable infantil i un circuit per fer demostracions d'agilitat per a gossos a la plaça de Simeó Selga. També es van fer demostracions de ball a càrrec de Swing Manresa i actuacions de l'associació Màgia Central Catalunya.