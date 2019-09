La protesta animalista a Mafrica queda sense efecte perquè no hi arriba bestiar

La protesta que animalistes havien convocat per a ahir a la tarda a les portes de l'escorxador Mafrica de Sant Joan de Vilatorrada va quedar sense efecte perquè no va arribar cap camió amb animals a les instal·lacions d'aquest escorxador de Sant Joan de Vilatorrada.

Cap a les 4 de la tarda i durant unes cinc hores, una desena d'activistes es van concentrar a l'entrada de l'escorxador en espera que hi arribessin camions amb animals vius per veure en quines condicions hi arribaven. Aquests, però, no van arribar al llarg de tota la tarda. A part dels activistes, a les portes de l'escorxador també hi havia responsables de l'empresa, dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sant Joan.

L'objectiu de l'acció que havien previst els animalistes, segons va explicar Núria Baraut, era «fer un últim adeu als animals» i «conscienciar i difondre de condicions en què aquests animals són transportats de les granges als escorxadors». Concretava que «volem donar veu als animals i el patiment i la situació d'explotació en què es troben», sentenciava l'activista.