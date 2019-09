Sessió informativa per explicar les obres a l'avinguda de Bertrand i Serra i entorns

L'Ajuntament de Manresa farà dimarts, 17 de setembre, a les 7 de la tarda al gimnàs de l'escola Pare Algué, una sessió informativa oberta a tots els veïns i veïnes per explicar els detalls de les obres d'urbanització de la via de Sant Ignasi, la plaça del Remei i l'avinguda de Bertrand i Serra, que arrencaran la setmana que ve, tal com ja va avançar Regió7 fa uns dies.

L'acte comptarà amb la presència del primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy; del regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López; de la regidora de Barris, Núria Masgrau; i de tècnics municipals.

La imminent actuació suposa una inversió de 3.329.316 euros i forma part de les obres d'urbanització del pla Especial Fàbrica Nova. El cost principal de l'obra serà assumit per Criteria Caixa, empresa propietària de la Fàbrica Nova mentre que els veïns i l'Ajuntament assumiran els 545.701,86 euros restants a parts iguals.

Aquests treballs representaran la transformació de 13.172 metres quadrats d'espai públic i donaran continuïtat a les intervencions realitzades mesos enrere al tram sud a la via de Sant Ignasi (entre la passera de les Escodines i les Piscines Municipals) i al carrer de Vidal i Barraquer i, que un cop acabades, hauran transformat completament aquesta important entrada de la ciutat, des del Passeig de Riu fins a la carretera del Pont de Vilomara.