Els veïns del barri de Santa Caterina recapten diners per millorar l'entorn

Les festes del barri de Santa Caterina de Manresa han servit aquest any per recollir diners per a la futura rehabilitació de l'entorn. Ahir tot just s'acabaven els actes i l'associació de veïns encara havia de fer el recompte. Tot i que estan satisfets per com s'han desenvolupat els actes programats, els responsables veïnals esperaven més participació en algunes activitats. «Hi ha dificultats en els accessos de la zona i hi ha manca d'enllumenat públic, i per aquest motiu en els actes de la nit no va venir tanta gent com esperàvem. Això ho dificulta», explicava ahir el president de l'entitat del barri, Pere Vinyals.

Tot i això, unes 90 persones van participar en el sopar popular que va tenir lloc dissabte a la nit, i una setantena en l'arròs d'ahir al migdia. La demostració de trial que va tenir lloc dissabte i ahir va captivar el públic, i el ball de nit amb l'orquestra Gira-sol i el concert de Drumedaris Band també va aplegar nombrosos veïns.