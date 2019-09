Manresa tindrà la primera Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient de l'Estat

Es calcula que el 7,4 % dels pacients ingressats en hospitals de Catalunya pateixen les conseqüències d'errades o deficiències en l'atenció sanitària. La simulació pot ser una eina per reduir aquests errors. El campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) tindrà la primera Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient de l'Estat espanyol. Es tracta d'una unitat que té com a objectiu formar professionals, fer investigació i recerca, i la transferència de coneixement per promoure pràctiques assistencials més eficients, innovadores i segures.

La càtedra es va presentar ahir en societat a la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa), en un acte on l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va tenir un punt de bel·ligerància cap a Igualada. Va assegurar que l'èxit de la Federació Universitària entre Vic i Manresa és incontestable. «Hi som els qui hi volem ser. Els qui no, i a més a més fan una competència no lleial, ho poden reconsiderar», va dir. Feia referència a la decisió d'Igualada de rebutjar formar part de la federació universitària i que, en canvi, anés a buscar estudis a la Universitat de Lleida, prioritzant la competencia en lloc d'optar per la cooperació.

La catedràtica d'Anestesiologia i Reanimació de la Universitat de Barcelona, Carmen Gomar, dirigirà la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient. Segons va dir, la seguretat, la comunicació i el treball en equip seran els eixos de la unitat de recerca. A la presentació també hi van intervenir el president de la Fundació d'Estudis Superiors de Ciències de la Salut, Josep Arimany; la coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials, Marina Geli, que va afirmar que la universitat està creant una «extraordinària infraestructura territorial de coneixement»; el rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños; el director general de la FUB, Valentí Martínez; i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent.

Martínez va remarcar que la càtedra és fruit d'una llarga trajectòria, recorregut, experiència i bagatge en aquest àmbit, i va destacar l'aposta de la UVic-UCC perquè sigui un projecte referent i de futur. «Sembla fàcil, però ha sigut un projecte complex», va afegir, perquè a més a més és la primera càtedra d'aquest tipus de l'Estat.

A la presentació hi va intervenir el president de la Societat Espa-nyola de Simulació i Seguretat del pacient, el pediatre de Sant Joan de Déu de Barcelona José M. Quintillà. «Soc un entusiasta de la simulació. De fet hi dedico el 80 % del meu temps professional», va dir d'entrada. A continuació va comentar que «errar és humà, però encartar-la encara ho és més, almenys això demostren les estadístiques». Per això va aconsellar aprendre dels errors i també dels encerts perquè «si les coses surten bé no ens hi parem a pensar».