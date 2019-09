«Primer de tot, no fer mal», base de l'atenció

«Primer de tot, no fer mal. Després, curar». Aquesta és la base de l'atenció sanitària. Parteix del convenciment que no és acceptable que un pacient pugui patir danys derivats de l'assistència rebuda. Segons la informació que difon la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient d'UManresa, «si bé l'error humà pot aparèixer, cal adoptar mesures» perquè es redueixi de forma sistemàtica. La simulació és un element d'aprenentatge a partir de la pròpia experiència per disminuir els riscos innecessaris.

Segons la càtedra, a Catalunya s'estima que el 7,4 % dels pacients ingressats en un hospital pateixen el que se'n diu un esdeveniment advers, entès com una conseqüència negativa d'una intervenció sanitària que, de forma no intencionada, causa algun dany al pacient. La meitat es podrien haver previngut.

Reaccions a medicaments i les infeccions hospitalàries són les principals causes que provoquen aquests problemes. En el cas de l'atenció primària, gairebé la meitat dels problemes els causen els medicaments. En la majoria de casos els pacients van tenir una lesió de la qual es van recuperar; un 8,6 % van patir una discapacitat i un 5,6 % van morir.

El mateix informe indica que els esmentats esdeveniments adversos suposen el 6,7 % de la despesa sanitària dels hospitals, i a l'Estat espanyol això suposa més de 1.000 milions d'euros a l'any. Per a la càtedra la simulació és una eina d'aprenentatge que genera un espai i una situació el màxim de semblant a la realitat que permet als professionals fer pràctiques, analitzar i reflexionar.