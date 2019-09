La setmana del bus a un euro arrenca amb usuaris demanant que duri més

En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, des d'ahir i fins diumenge el bitllet senzill de bus urbà a Manresa val un euro -normalment en val 2-, amb l'objectiu d'incentivar que la ciutadania utilitzi més sovint el transport públic, que, en el cas de Manresa, és el bus. Usuaris de bus consultats per aquest diari creuen que la iniciativa és bona perquè més gent l'agafi, però tots coincideixen en el fet que una setmana no és suficient per conscienciar la ciutadania sobre l'objectiu real de la campanya: reduir les emissions dels cotxes a través de l'ús més freqüent dels transports públics.

Joan i Josep Álvarez, dos germans que ahir esperaven el bus a la parada del carrer de Guimerà, afirmaven que «perquè una iniciativa així doni resultats, els bitllets haurien de valdre sempre 1 euro, i no només durant una setmana». Una visió que compartia Maria Alba Gràcia, també usuària habitual del transport públic, que ahir deia mentre era a la Ben Plantada que «si una persona està acostumada a moure's en cotxe, no ho deixarà de fer per una setmana en què el bus val menys».

D'altra banda, Dolores Reig, que ahir esperava el bus al carrer Guimerà, va dir que l'agafava per anar a fer encàrrecs, malgrat que «el meu marit volia acompanyar-me en cotxe i li he dit que, ja que s'havia impulsat la iniciativa, en trauria partit i baixaria en bus».

Unes línies més que d'altres



Francisco José Beltran, conductor del bus urbà de Manresa, va explicar que a les persones que disposen de bitllets especials, com les targetes que tenen 10 viatges, no els surt a compte pagar 1 euro perquè, amb aquest bitllet, el viatge surt a 80 cèntims i, a més, poden fer transbords il·limitats durant una hora i mitja.

«La promoció és per captar nous usuaris, però crec que no s'ha fet prou propaganda, perquè els anuncis són a les parades dels busos, però si hi ha algú que no va mai en bus, no s'hi fixarà».

Toni Priego, també conductor, explicava que la iniciativa tindrà més èxit en unes línies que en d'altres. Priego condueix el bus de la Mion, que «és una línia tranquil·la, on puja més gent gran que té targetes de bonificació o que ja es desplaça gratis».

La propaganda és a les marquesines i enganxada als busos, i això fa que no tothom se n'assabenti. És el que explica Arnau Garcia, que no acostuma a moure's en bus i que no s'havia assabentat de la promoció.