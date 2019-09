El debat sobre la realitat de la Catalunya central reclama més implicació del Govern

La Catalunya central és una realitat inqüestionable si es trepitja el territori. Però ja no ho és tant com a concepte i com a realitat administrativa. Encara s'arrossega la inèrcia d'identificar Catalunya exclusivament amb Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Llavors, què és la Catalunya central ?. I sobretot, què vol ser i com?. Se n'ha parlat aquest dimecres al matí al debat «La realitat de la Catalunya central» organitzat per la delegació del Govern a les comarques centrals, en col·laboració amb el diari Regió7 que s'ha fet al Kursaal.

En format d'esmorzar per a una cinquantena de persones hi han intervingut l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras; la coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya central, Alba Rojas; i la historiadora berguedana Rosa Serra. L'acte la moderat i presentat el director de Regió7, Marc Marcé. També han fet una reflexió inicial l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la delegada del Govern a la Catalunya central, Alba Camps. I en darrer terme hi han pogut intervenir els assistents, entre els quals hi havia alcaldes com el de Calaf, Puig-reig o Callús, regidors de diverses poblacions de la Catalunya central, representants de partits polítics i del món econòmic i social.

Una de les conclusions de la jornada de debat va ser que cal una implicació decidida del Govern per entomar una organització territorial racional, i més coordinació de les administracions a tots els nivells, també en l'àmbit local. En definitiva, «governar-nos millor», amb nous paràmetres, sense por a xafar ulls de poll ni perspectives electoralistes.

La delegada del Govern, Alba Camps, ha assegurat que a la Catalunya central hi ha identitats comarcals molt fortes, però que això s'ha de valorar com un fet positiu per teixir una eina conjunta exitosa. Per a Camps, s'està construint un sentiment de pertinença a les comarques centrals que «es genera a partir de projectes engrescadors», i ha posat d'exemple la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va defensar que la Catalunya central «és una realitat. Som alguna cosa més que el mapa del temps dels telenotícies». Però queda molta feina per fer, ha dit, «i ho he de fer junts».