L'escola d'Ampans augmenta un 30% l'alumnat en només quatre cursos

arxiu particular

L'escola Jeroni de Moragas atén alumnes de 3 a 21 anys d'edat arxiu particular

L'escola Jeroni de Moragas d'Ampans ha començat el nou curs escolar amb 263 alumnes, 59 més que a l'inici del curs 2015-2016, el que suposa un augment del 29% en només 4 anys.

El claustre té una plantilla de 63 professionals entre mestres, educadors, logopedes, fisioterapeutes i psicopedagogs, que formen part de la plantilla, i 20 professionals més de suport, entre monitors i treballadors socials. Del total d'alumnes matriculats al centre, una vintena fan escolarització compartida amb l'escola ordinària.

L'escola d'Ampans atén alumnes de 3 a 21 anys des dels cicles infantils, primària, secundària i itineraris formatius i de professionalització. Aquest curs seguirà aplicant els programes desplegats arran del decret d'escola inclusiva, que incorporen àrees curriculars personalitzades i pràctiques laborals destinades als alumnes més grans.

En aquest sentit, comença el tercer curs dels quatre que té el programa IFE, Itinerari Formatiu Específic, que va començar el curs 2017 com a prova pilot i que és una formació professional adaptada per a joves amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, que va posar en marxa el departament d'Ensenyament a diverses escoles com la Jeroni de Moragas.

El que s'imparteix a Ampans és d'Auxiliar de vendes i atenció al públic, i els alumnes que ara faran tercer podran fer pràctiques laborals en empreses. L'escola Jeroni de Moragas és un dels 8 centres d'educació especial de Catalunya que l'imparteix.