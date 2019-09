Manresa es mobilitzarà el 27 de setembre per protestar contra el canvi climàtic

El proper 27 de setembre hi ha convocades mobilitzacions arreu del món per posar de manifest les greus conseqüències climàtiques a què s'està abocant el planeta Terra. Manresa serà un dels municipis on tindrà lloc una manifestació aquell dia per protestar contra el canvi climàtic, organitzada per la Plataforma del Bages en Defensa del Clima.

Diverses entitats, col·lectius, organitzacions i gent de la comarca es van trobar el passat 6 de setembre a l'Ateneu Popular la Sèquia per preparar la mobilització del 27 de setembre a Manresa. Creuen que s'està arribant a una situació límit i per això consideren molt important iniciar un cicle de mobilitzacions a casa nostra, ja que, apunten, no només hi ha problemes als boscos de l'Amazònia o a Sibèria, sinó que «a la nostra comarca també tenim greus problemes socials i ambientals als quals cal fer front».

De fet, denuncien que «no pot ser que a l'hora de solidaritzar-nos amb els problemes forans mai ningú té gaires problemes amb fer-se la foto, però que quan es tracten de problemes que estan passant a la nostra mateixa comarca, es fa la vista grossa». Asseguren que degut a un model de producció i consum «no pensats en base a les necessitats humanes, sinó en base al benefici econòmic privat i immediat, la degradació planetària i la desigualtat social estan expandint-se fins a límits insostenibles».

Sota el lema de «Canviem el sistema, no el clima», la mobilització s'iniciarà el proper 27 de setembre a les 7 de la tarda a la Ben Plantada i s'espera, diuen els organitzadors, que sigui un esdeveniment massiu que impulsi futures mobilitzacions en defensa del clima i de la terra. Alhora, el mateix dia 27 el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat una vaga estudiantil a secundària, per la qual cosa també s'esperen mobilitzacions d'estudiants arreu del país.

Els dies previs a la manifestació, és previst també que es facin actes i accions arreu de la comarca i el mateix dia 27 ja hi ha diversos pobles que s'estan organitzant per anar conjuntament a la mobilització de Manresa.