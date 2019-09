El comerç s'ha mostrat dividit fins i tot quan l'illa de vianants era puntual per Nadal

Plantejar l'ampliació d'espai per a vianants al carrer Guimerà serà un dels reptes de la coalició de govern entre Junts per Manresa i Esquerra aquest mandat perquè els comerciants s'han mostrat dividits fins i tot quan la mesura era puntual per les festes de Nadal (vegeu Regió7 del 17 de desembre del 2018).

Fa dècades que es parla de fer que el carrer Guimerà sigui només per a vianants. El 2011 l'Ajuntament va presentar un nou pla de mobilitat que preveia unificar l'illa de vianants del nucli antic amb la del Passeig. Malgrat tot, només s'ha aplicat en moments puntuals.

Convertir el carrer en una illa de vianants és un projecte que fins ara no ha aconseguit convèncer els comerciants del vial, fet que no n'ha incentivat precisament la posada en marxa de l'operació.

Entre els botiguers, com a mínim la darrera vegada que van ser sondejats per aquest diari, el Nadal passat, hi ha diversitat d'opinions sobre si prohibir el pas dels vehicles privats al llarg del carrer els beneficiarà o els perjudicarà.

Entre els consultats n'hi havia que es mostraven molt satisfets amb la mesura, que modifica la fisonomia del carrer els dies previs a Nadal des del 2014 a petició dels mateixos comerciants.

Però una inversió de transformació urbanística definitiva serà examinada amb lupa.