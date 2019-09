«Som alguna cosa més que el que surt al mapa del temps del TN», diu Junyent

L'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent, va defensar a l'inici del debat que la Catalunya Central és una realitat, però que no acaba de reeixir del tot. «Som alguna cosa més que el que surt al mapa del temps del Telenotícies», va afirmar i, a continuació, va manifestar que queda molta feina per fer.

I aquesta feina que s'ha de fer s'ha de tirar endavant «junts, unint esforços», va destacar. No tan sols els polítics, sinó també la societat civil per aconseguir, per exemple, «les infraestructures que tanta falta ens fan i que també ens han de permetre ser més competitius». Segons Junyent, el territori és atractiu, potent i cohesionat. «Té dèficits, però també importants actius». Va posar com a exemple la Fundació Althaia.

Junyent va assegurar que Manresa «ens sentim capital d'aquesta realitat», i va destacar que la presència de diversos alcaldes. «Som punt de trobada», va assegurar.