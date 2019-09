La delegada del Govern veu clau crear sentiment de pertinença

La identitat i el sentiment de pertinença a una comarca i a un territori va ser l'eix central de la intervenció de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, durant la intervenció inicial al debat de reflexió sobre les comarques centrals i l'organització territorial que hi va haver ahir al Kursaal.

Camps va assegurar, d'entrada, que la Catalunya Central no és una ficció, sinó que és una realitat administrativa i que té sentit per les seves persones, institucions i entitats. Tot i així va assegurar que si hi ha un sentiment de pertinença a un territori «l'engranatge funciona més bé». I aquest sentiment de pertinença, va continuar dient, s'ha de generar a partir de projectes engrescadors que visibilitzin la necessitat que un territori, en aquest cas la Catalunya Central, sigui una realitat palpable.



UVic-UCC i Catalunya

Va posar la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) com a exemple de projecte estratègic a les comarques centrals, i va augurar que «acabarà generant un sentiment compartit». Malgrat la distància també va comparar el sentiment de pertinença a les comarques centrals amb el de Catalunya. «Ens sentim catalans perquè és un projecte que pesa més que qualsevol diferència remarcable».

Camps va admetre que a la Catalunya Central, i també en altres llocs, «tenim identitats comarcals molt fortes», però va reflexionar que aquest sentiment no és pas negatiu, al contrari. «Crec que és positiu perquè ens pot ajudar a tenir un futur exitós». Segons el seu punt de vista cal fer notar a la població que el ter-ritori, la seva configuració i organització, «surt a compte perquè és una eina conjunta». «La Catalunya Central», va continuar dient, és una eina «per teixir els municipis, les comarques, el món associatiu, empresarial i social».

Camps va explicar que fa poc més d'un any que és delegada del Govern a la Catalunya Central. Va ser nomenada el juliol del 2018. Durant tot aquest temps ha visitat tots els municipis de les comarques centrals i ha pogut copsar les necessitats i propostes de cadascun.