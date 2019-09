El director de Regió7 insta els polítics a ser valents i modelar el país

El director de Regió7, Marc Marcè, va definir la Catalunya Central com una realitat material clara però un concepte indefinit i a mig fer administrativament, i va posar com a exemple l'alta Segarra, membre de la regió Central tot i que és part de l'Anoia, la major part de la qual és dins de la nova vegueria del Penedès. Aquesta disfunció no és permesa per la llei i no hi ha cap solució prevista, però ningú no hi pateix gaire perquè «no hi ha gaire poder en joc». Els polítics, va dir, no volen utilitzar una eina tan poderosa com el mapa administratiu per modelar el país perquè «trepitjar ulls de poll» fa por i hi ha poc a guanyar. Va dir que la feina de les delegacions és positiva però insuficient, i que una unitat administrativa no neix natural ni s'atorga per mereixement, sinó que respon a un projecte polític i es va veient natural amb el temps si es fa bé.