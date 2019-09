La Fira d'Artistes i Artesans celebra la 40a edició a les Festes del Passeig, diumenge

Les Festes del passeig Pere III i Rodalies de Manresa, que arrencaran demà, ho faran, enguany, d'una manera especial. I és que celebren la 40a edició de la Fira d'Artistes i Artesans, que ocuparà el primer tram del Passeig (davant del Casino) aquest diumenge, des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre. Carme Prunés, presidenta de l'associació de veïns, expressa la satisfacció que una iniciativa «que va impulsar el tallista Andreu Descals arribi als 40 anys». Descals, que va morir el 2011, va ser l'autor de l'àliga de Manresa.

El primer acte de les festes del barri serà la representació teatral Una mort premeditada, demà a les 20.30 h al local de l'entitat. Dissabte tindrà lloc el Mercat artesanal d'alimentació al primer tram del Passeig, de les 10 h a les 21 h; un espectacle infantil a les 18 h a la cruïlla del Passeig amb el carrer de l'Arquitecte Oms; i un concert de rock català a les 21.30 h, també al costat del Casino, a càrrec del grup 4Cat. Diumenge, a banda de la Fira d'Artesans, es farà a les 19 h un concert participatiu de swing.

Per motius d'agenda, segons Prunés, enguany no hi haurà pregó. L'any passat es va fer per primer cop, a càrrec de Josep Vives.