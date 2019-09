Esperança per al català: cua per aprendre'l a Manresa

El Centre de Normalització Lingüística Montserrat, al número 68 del passeig de Pere III, es va veure col·lapsat ahir a partir de les 9 del matí a causa d'unes llargues cues de gent que volia inscriure's als cursos de català per a estrangers. Després de distribuir les persones en diversos torns al llarg de la setmana, el centre va tancar el matí amb un centenar de persones inscrites als cursos inicials de català, on es donen les nocions bàsiques.

Segons la responsable del centre, Núria Brugarolas, que el primer dia de matriculacions hi hagi molta gent no és estrany, però la cua que es va formar ahir, des d'abans que obrís el centre de formació, és «un fet extraordinari que feia anys que no vèiem». La responsable assegura que, de cara a l'any que ve, intentaran gestionar el volum de gent i que tothom tingui una hora assignada i no hagi d'estar tanta estona fora esperant.

De fet, una part de les persones que feien la cua al llarg de la plaça de l'Onze de Setembre ja tenien una hora assignada per fer la prova de nivell i la inscripció corresponent, però «el boca-orella ha fet que molta altra gent vingués per accedir al curs de català», va explicar ahir Brugarolas.



Un procediment laboriós



El centre té quatre períodes d'inscripció cada any, però, segons Brugarolas, el gruix principal de gent sempre apareix al setembre, perquè «és l'època en què la gent s'activa i s'apunta a noves activitats».

Un altre motiu que Brugarolas donava per explicar la situació de col·lapse era el fet que el procediment d'inscripció al centre és força lent. Els sol·licitants entren en grups de 20 persones, se'ls recullen les dades personals i se'ls fa una prova de nivell, per determinar quin curs és l'adequat per a cadascun.

«A vegades tenen noms i cognoms complicats, i en molts casos són persones que fa poc que han arribat i no entenen l'idioma i això fa que el procés d'inscripció sigui més lent que en altres llocs», va afirmar la responsable.

Tanmateix, Brugarolas va assegurar que «preferim fer la feina ben feta i garantir l'entrada de tothom abans que anar amb presses pel fet que la gent s'espera».