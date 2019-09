Les millores aplicades línia a línia

La millora de les dades en la utilització del bus urbà de Manresa tant el 2018 com durant el primer semestre d'enguany té la seva causa en un conjunt de millores introduïdes, així com en la congelació de tarifes.

El maig del 2018 es van fer millores al servei que van afectar les línies 4, 5 i 8, amb canvis de recor-regut i freqüències amb un bons resultats.



L4 - Línia Font-Valldaura. Va passar a anomenar-se Font-Valldaura-Congost. En aquesta línia es va modificar l'itinerari, mantenint la freqüència de pas cada 20 minuts. El bus passa pel carrer Bilbao, amb una nova parada a plaça Sant Jordi, i les tardes dels dies lectius (de dilluns a divendres) s'allarga el recorregut de la línia, connectant diversos barris de la ciutat amb la zona esportiva del Congost.

L'objectiu era que els centenars d'escolars i també adults que practiquen esport al Congost poguessin desplaçar-s'hi en bus. En aquest sentit, s'han fet campanyes de comunicació per tal d'informar als joves de fins a 16 anys que poden fer servir la targeta T16, un títol que només s'ha de comprar una vegada (35 ?) i que permet fer viatges gratuïts fins als 16 anys.

Tot i que els primers mesos el nombre de viatgers d'aquesta línia amb parada a la zona esportiva no s'havia incrementat significativament, aquest 2019 ja s'observa un increment per sobre del 9,3%. (amb una mitjana de 13.777 viatgers mensuals). La parada de bus Congost està adreçada als usuaris de la zona esportiva o altres activitats de la zona del polígon del Pont Nou, així com per persones que deixin el vehicle a l'aparcament dissuasiu del Congost i es dirigeixin a altres punts de la ciutat.

L5- línia Sant Pau - Viladordis- Dolors. Va modificar l'itinerari, passant per la Renfe, l'estació d'autobusos o el polígon dels Dolors, amb noves parades, entre altres, al Centre Tecnològic, al Palau Firal i a l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI). En aquest cas també es va ampliar l'horari (amb una expedició més al vespre) per tal de donar servei a tot l'horari de l'EOI i amb retorn a l'estació de la Renfe. Els resultats d'aquesta línia han estat molt bons. Amb un increment acumulat del 27,1% (amb una mitjana de 4.151 viatgers mensuals).

L8 - Perimetral estacions. És la més utilitzada del bus urbà de la ciutat, transporta al voltant del 38% dels viatgers de tot el servei, amb un increment molt important els darrers anys. Per aquest motiu, es va dotar amb un nou vehicle aquesta línia, i va passar de 4 a 5 vehicles diaris, per tal de millorar les freqüències en hores punta en dies lectius (de 15 a 14 minuts) i també en dies no lectius (de 20 a 15 minuts). Els resultats d'aquesta línia han estat molt bons. Amb un increment acumulat del 12,6% (amb una mitjana de 72.126 viatgers mensuals).