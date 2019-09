El pacte entre ERC i Junts ja anunciava canvis per ampliar l'espai sense cotxes

La transformació del carrer Guimerà «per oferir un millor espai públic per als vianants» consta a l'Acord de Govern per a Manresa 2019-2023, signat, després de les eleccions municipals, entre Esquerra i Junts per Manresa.

De fet, en campanya electoral ja es va fer una referència explícita que havia arribat l'hora de transformar «el Guimerà per a la gent», sense cotxes perquè «clama al cel» que els vianants «hagin d'anar en fila índia per unes voreres estretes», va assegurar el candidat republicà Marc Aloy, exregidor d'Urbanisme i actual primer tinent d'alcalde.



Compromís polític

Convertir el Guimerà en un espai per a vianants ben connectat amb la plaça Sant Domènec va ser una de les principals apostes d'Esquerra durant la campanya electoral en l'àmbit de la mobilitat.

Un dels compromisos que va adoptar públicament el que serà batlle de la ciutat els tres darrers anys del mandat va ser que aquest mandat serà el moment «d'afrontar la transformació del carrer Guimerà per a les persones».

L'acord de govern vigent no només recull aquesta aposta sinó també «reformular el paper que han de jugar les carreteres de Vic i Cardona».

Una gran aposta pendent del pla de mobilitat de Manresa –aquest mandat se n'ha d'aprovar un de nou– és la implantació del carril bus.

El document estableix la necessitat de modificar la carretera de Vic –tram entre plaça Bonavista i Muralla del Carme– de forma que ambdues voreres s'ampliïn fins als 3,5 metres. El pla proposa que pel carril bus de la ciutat es permeti la circulació de taxis i, en dies festius, també pugui ser destinat a la circulació de bicicletes.