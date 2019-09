Els usuaris del bus urbà de Manresa tornen a superar els 2 milions després de 6 anys

El bus urbà de Manresa va superar els 2 milions de viatgers l'any passat, concretament 2.043.825. Des del 2011 totes les xifres d'utilització es mantenien per sota dels dos milions, però el 2018 van superar aquesta barrera i no només això, sinó que les dades del primer semestre d'enguany mostren un increment del 8%, així que tot apunta que es tancarà l'any amb una quantitat superior a la ja esmentada de 2.043.825 del 2018.

La utilització remunta de mica en mica des del 2014. L'any 2015 el van fer servir 1.740.101 viatgers; el 2016, 1.836.062 i el 2017, 1.921.893. Així que cada any des que la utilització va tocar fons la demanda ha anat recuperant gruix.

Però cal tenir en compte que el bus urbà de Manresa va arribar a ser utilitzat per gairebé 2.250.000 viatgers el 2008. Així que l'impacte de la crisi es va traduir en una davallada de gairebé 600.000 viatgers, concretament 572.821 si posem de costat les dades d'utilització de l'any 2008 i les del 2014.

Cada any després del 2008, i incloent-hi el 2014, la xifra d'utilització s'aprimava. El 2014 va ser punt d'inflexió i, com ja s'ha dit, el 2015, 2016, 2017 i 2018 la utilització ha pujat.

Ara queda esperar que es mantingui aquesta remuntada i veure si a final d'any s'arriba a igualar o, fins i tot, superar els 2.246.557 viatgers del 2008. De les dades de l'any passat destaca especialment la línia 8 Perimetral-estacions amb el 37% del total de viatgers (764.316), i un increment acumulat del 32% els darrers 4 anys.

La línia 1 Balconada va superar els 540.000 viatgers, amb un increment del 7,7,% i la línia 2 La Parada va arribar als 417.643 viatgers amb un 5% d'augment.

Les dades van ser comunicades pel regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, en una compareixença de premsa a la parada de bus del carrer Pau Casals (entre Amadeu Vives i Lluís Millet, davant el supermercat Llobet).

El regidor va remarcar que enguany s'han congelat les tarifes del bus urbà. A més, per fomentar l'ús del servei també s'han continuat realitzant promocions com la gratuïtat per Sant Jordi o per Festa Major (bus nocturn), i reforços en dies de comerç obert. També s'han instal·lat marquesines a diverses parades: Palau Firal, Lacetània i Piscines.

Enguany, l'Ajuntament continua amb el projecte «Viatjo amb tu: formació en transport públic a instituts», que consisteix en una sessió d'una hora a l'aula on s'explica com anar en transport públic urbà per la ciutat. També manté el projecte «Camí escolar», perquè els trasllats als centres educatius no es facin amb vehicle privat fins a la porta del centre.