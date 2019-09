Des de dins, moltes coses no són com semblen i el Judici del Procés no n'és una excepció. La periodista de Manresa, Mar Poyato, assegura que «a diferència d'altres jutges, Marchena és molt accessible i respectuós». Ho sap de primera mà perquè ha estat informant del procés judicial, i des del mateix edifici del Tribunal Suprem, des del primer dia en què els polítics catalans van seure al banc dels acusats.

Poyato, corresponsal a Madrid de RAC1, va parlar de les seves impressions del magistrat i la seva experiència cobrint el judici en una xerrada juntament amb el cap de Política de la mateixa emissora, el santpedorenc Marc Martínez. El periodista, vinculat a RAC1 des de 2004, també ha informat del judici, tot i no haver estat permanentment a la capital espanyola. Els bagencs van parlar a la sala d'actes del Casino, que es va omplir, en un acte organitzat ahir al vespre per la delegació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes.

A part de les impressions sobre Marchena, i responent les preguntes del públic, els dos periodistes van parlar cap a on es podria decantar la sentència, que s'ha de donar a conèixer en les properes setmanes. «Està tardant més del previst perquè hi ha debat entre els magistrats, i volen que un cop estigui redactada hi hagi unanimitat entre tots els membres del tribunal», afegia Poyato, mentre que el responsable de la secció de Política afirmava que creu que a l'hora de redactar la sentència «tenen en compte el filtre d'Europa i la unanimitat» i per aquest motiu pensa que «això els farà obligar a rebaixar la pens de rebel·lió». Van deixar clar que són especulacions perquè, de moment, no s'ha filtrat el contingut de l'escrit judicial a la premsa.

Els dos periodistes van parlar des d'una vessant personal, i la periodista manresana va confessar al públic que mai oblidarà el moment què Rull es va apropar per saludar-la el dia que el jutge Llarena va dictar presó provisional per als polítics catalans. «Encara no era oficial, però ja sabíem que anirien a la presó», va dir.

Martínez, per la seva banda, també va destacar que han estat moments «difícils professionalment» perquè «tot i que amb els polítics hi ha una relació en l'àmbit professional i, per tant, hi ha una distància», són persones amb les que han tractat i «hi ha una relació humana».

A la xerrada, conduïda pel periodista Salvador Redó, també hi havia d'assistir Quico Sallés, de Sant Joan, però no va assistir perquè va haver de cobrir la concentarció al departament d'Economia d'ahir a la tarda.