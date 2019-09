Ecoviure incorporarà una proposta específica per al públic familiar, el Petit Ecoviure

La propera edició d'Ecoviure, que se celebrarà al Palau Firal de Manresa els dies 19 i 20 d'octubre, incorporarà un programa d'activitats adreçades al públic familiar, amb l'objectiu de difondre els valors de l'ecologia i la sostenibilitat entre els més petits de la casa. Sota el nom del Petit Ecoviure, la proposta englobarà diferents tallers on els nens i nenes podran experimentar, jugar i aprendre. Es tracta d'una de les grans novetats d'Ecoviure, que intensifica d'aquesta manera la seva vocació divulgativa cap a una societat més solidària, més justa i respectuosa amb el medi ambient. I és que Ecoviure, que enguany arriba a la 21a edició, ha estat una de les fires pioneres a Catalunya en aquest àmbit.

Entre les activitats del Petit Ecoviure que ja estan confirmades hi ha tallers per aprendre a identificar fibres naturals tèxtils, de creació de perfums, de construcció de joguines amb envasos, d'elaboració de pa o de saquets d'olor fets amb herbes aromàtiques. També hi haurà una pista infantil de karts elèctrics, una gimcana familiar i un inflable gegant per aprendre a reciclar. En aquests moment s'està treballant per acabar de configurar el programa de propostes que conformaran el Petit Ecoviure.

Ecoviure és una de les fires de referència a Catalunya en el sector del medi ambient i la sostenibilitat. Hi són representats sectors com el de l'alimentació ecològica (tots els productes que s'hi mostren són certificats per la CCPAE), el tèxtil sostenible, la cosmètica natural, les energies renovables, la mobilitat elèctrica o la bioconstrucció. La fira té entrada gratuïta i es complementa amb activitats divulgatives i de debat, tant per al públic en general com per als propis professionals del sector.