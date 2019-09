Una enquesta posava de manifest que els manresans volien voreres més amples

Una enquesta que es va fer per a l'elaboració d'un nou pla de mobilitat el 2011 va posar sobre la taula la demanda de la ciutadania de tenir voreres més amples i accessibles. Una de les conclusions de la diagnosi, feta a 300 persones, va ser que la manca de passos de vianants i l'estretor de les voreres eren considerats dos dels problemes de mobilitat més greus per als vianants, seguits de les voreres poc accessibles, la manca de senyalització, la congestió, el soroll, la indisciplina a l'hora d'estacionar i la manca de places d'aparcament.

Segons fonts de l'Ajuntament consultades per aquest diari, totes aquestes actuacions en voreres (explicades a la pàgina 2) donen resposta a la preocupació que es manifestava a les enquestes realitzades llavors, fa prop d'una dècada, moment en què el consistori treballava en l'elaboració d'un nou pla de mobilitat, que es va aprovar el 2012 i que s'hauria de substituir aviat per un de nou promès per a aquest mandat. De moment, tal com ja va explicar aquest diari l'any passat (vegeu edició del 12 d'octubre del 2018), ja s'ha fet la diagnosi per analitzar què s'ha dut a terme i què no del pla actual.



Què deia l'estudi?

Segons l'estudi fet abans de l'aprovació del pla de mobilitat del 2012 , al Barri Antic de Manresa el 41% de les voreres eren inferiors a 0,9 metres. A la Plaça Catalunya, el 61% eren inferiors a 1,5 metres i al Poble Nou ho eren el 32%. A la carretera de Vic-Remei, gairebé la meitat, el 49%, eren inferiors a 1,5 metres. En canvi, a la Sagrada Família només el 10% de les voreres eren inferiors a 1,5 metres.

Les xifres obtingudes a partir d'aquell estudi encara no s'han actualitzat però ara, després de tres plans de xoc de millora de l'espai urbà, segur que són bastant diferents. La ciutat disposa, gràcies a aquestes actuacions, de voreres més segures, confortables, accessibles i còmodes, malgrat que encara hi ha carrers on l'espai per a vianants és molt estret, com al de Sant Andreu.