Junyent presumeix d'haver avançat la celebració dels plens a les 5 de la tarda

Una de les iniciatives que posarà en marxa l'Oficina per a la Reforma Horària per donar suport als municipis que vulguin actuar per racionalitzar els horaris és un banc d'experiències que s'han dut a terme arreu de Catalunya. D'aquí en poden sorgir idees a aplicar a les poblacions. «Es tracta de donar el màxim d'instruments i eines possibles perquè es vagin adaptant a la reforma», va explicar Alexis Serra.

A la inauguració de la jornada «El rol dels municipis en la reforma horària», l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va posar com a exemple del compromís de Manresa amb la iniciativa el canvi d'horaris dels plens municipals.

Des de l'abril del 2015 se celebren a les 5 de la tarda. Anteriorment començaven a es 8 del vespre i més recentment a les 7. «És un gest petit i simbòlic, però permet una millor conciliació i també afavoreix l'assistència de públic. Ens ha anat molt bé», va afirmar. Junyent va dir que calen més canvis amb la implicació del teixit social, econòmic i cultural.

A la inauguració de la jornada també hi va intervenir la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps. Va assegurar que els municipis són un «pilar fonamental» per tirar endavant «un projecte tan ambiciós» i que tindrà conseqüències importants per a la ciutadania. En el cas de la Catalunya central ha de ser una eina més, juntament amb polítiques d'habitatge i treball, per evitar el despoblament, va opinar.

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, i la delegada del Govern, Alba Camps, van destacar que la reforma també ha de permetre empoderar les dones.