La plaça del Remei es buida de cotxes definitivament

La plaça del Remei va començar a buidar-se de cotxes ahir i no en tornarà a tenir mai més. Són els primers preparatius per a l'inici de les obres més importants a Manresa en els darrers anys, entre la via de Sant Ignasi i la carretera del Pont de Vilomara.

L'actuació va començar a la banda de la plaça que toca a la confluència entre la Via de Sant Ignasi i la capella del Remei. A la plaça, que al llarg dels anys s'ha convertit en un aparcament de cotxes, s'hi prohibirà estacionar durant les obres. Un cop acabades, ja no s'hi podrà deixar el cotxe atès que serà una zona enjardinada i de vianants.

Màquinaria de les obres ja feien, ahir, forats a terra per poder començar, dilluns, la reurbanització de la plaça i de tota la via.

Aquesta primera fase, que afecta la part de la plaça esmentada i la banda de carrer situada a tocar de la Fàbrica Nova, tindrà una durada prevista de sis mesos. Després, les obres continuaran a l'altra part de la plaça, la que queda més a prop de la carretera del Pont de Vilomara. Aparcar quedarà prohibit en tota aquesta zona.

Com que la plaça del Remei quedarà afectada i se'n preveu la remodelació, els cotxes que, fins ara, hi estacionaven, es traslladaran a un aparcament provisional i gratuït que s'ha habilitat dins el recinte de la Fàbrica Nova. L'estacionament tindrà 86 places.

Les obres suposaran una millora d'un dels principals accessos de la ciutat. Uns treballs que signifiquen una de les inversions de més envergadura que ha dut a terme la ciutat: 3,3 milions d'euros.