La seu del Govern català a Manresa costarà una tercera part que la de Girona

La delegació de la Generalitat a Manresa que s'ha de construir als jutjats vells de la Baixada de la Seu costaran una tercera part del que va valdre la seu de Girona. A la capital gironina va costar 34 milions. Es va posar en marxa fa 8 anys, després de 6 d'obres. A Manresa s'ha pressupostat en 10,5 milions. Del projecte, se'n parla des de fa 13 anys, però no ha sigut fins aquest mes de juliol que el Govern ha licitat el concurs d'idees per fer el projecte. La darrera previsió és que els treballs comencin el 2022.

Per a l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, la seu de Manresa ha de tenir com a referència la seu dels serveis territorials de la Generalitat de Tortosa, a les Terres de l'Ebre. Es tracta d'un edifici de nova construcció que es va estrenar fa un any i que, en aquest cas, va costar 15 milions.

Per a Junyent, «la referència no és l'ampul·losa delegació de Girona dels moments més reixits de l'economia catalana, sinó que és la de les Terres de l'Ebre, a Tortosa. Aquesta és la seu que ha de tenir una rèplica a Manresa».

Junyent admet que el projecte va amb retard. Se'n parla des del 2011. Durant una visita que aleshores va fer a la ciutat i també a l'edifici dels antics jutjats el llavors conseller Lluís Recoder. Assegura, però, que el projecte actual «no té res a veure amb el que es va plantejar en el seu moment. És molt més ambiciós i serà bo per al Centre Històric» de la ciutat.

Recorda que el plantejament inicial només establia ocupar l'edifici dels jutjats vells. Posteriorment es va guanyar més espai amb la incorporació al projecte de l'antiga seu de Creu Roja del carrer Galceran Andreu, que va adquirir l'Ajuntament. I més recentment s'hi ha incorporat el solar que en sortirà de l'enderroc d'una casa del carrer Codinella, que també ha comprat l'Ajuntament. «Jo crec que al final en sortirà una molt més bona obra. L'únic que més tard», ha assegurat Junyent.

La construcció de la seu del Govern a les Terres de l'Ebre també va ser tortuosa. Encara que per altres motius. L'obra es va iniciar el 2010, però la crisi va provocar que dos anys més tard s'aturessin. No es van tornar a reprendre fins el 2015. El projecte es va redimensionar amb una planta menys. Actualment hi treballen 160 persones. Segons càlculs de la Generalitat, la unificació de serveis permet estalviar 579.000 euros l'any, bàsicament en lloguers.

A Manresa es preveu que l'estalvi sigui semblant. Actualment la Generalitat té a Manresa la seu dels serveis territorials a la Catalunya Central d'Interior, Territori i Sostenibilitat, Salut –que podrien anar al Centre Hospitalari– , Educació i Empresa i Coneixement. Estan a edificis de lloguer pels quals la Generalitat paga cada any mig milió. Tots es reagruparien a l'edifici dels jutjats vells, en desús des del 2009. La previsió del Govern és que les obres s'iniciïn el 2022 i que estiguin enllestides en quatre anys. Manresa és l'única capital amb delegació del Govern on no hi ha seu governamental.