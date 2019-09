L'alcalde d'Igualada afirma que «a Manresa alguns tenen igualadinitis»

«A Manresa alguns tenen igualadinitis», ha assegurat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, en resposta a les declaracions que va fer la setmana passada l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va dir que en l'àmbit universitari algunes ciutats feien competència no lleial. No va citar noms, però era una referència directa a Igualada. A la seva negativa d'entrar a formar part de la federació universitària entre Vic i Manresa (UVic-UCC) i a l'aposta de fer la competència oferint estudis de la Universitat de Lleida (UdL).

Castells ha replicat amb l'esmentada frase que «a Manresa alguns tenen igualadinitis aguda», recull el digital AnoiaDiari. Ha afirmat que la «igualadinitis aguda» ve del fet de «veure que Igualada va guanyant en competitivitat». Segons Castells, «Igualada s'està recuperant i s'està convertint en un referent respecte com estava anys enrere, cosa que a algunes ciutats no els fa gràcia». Després de fer aquestes afirmacions ha declarat que, «per la resta, no criticarem a ningú».

Castells ha contestat així unes declaracions que va efectuar Ju-nyent durant la presentació oficial a la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) de la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient de la UVic-UCC i que tindrà la seva seu al campus Manresa.

A la seva intervenció Junyent va assegurar que s'està creant una infraestructura territorial de coneixement, i que l'èxit de la federació universitària entre Vic i Manresa és incontestable. «Hi som els qui hi volem ser. Els qui no, i a més a més fan una competència no lleial, ho poden reconsiderar», va manifestar l'alcalde.

La Fundació Universitària del Bages fa anys que aposta per la simulació en l'àmbit de la salut, i ha fet una inversió d'un milió d'euros per millorar equipaments a la Clínica Universitària.