Problemes amb l'asseguradora aturen les obres al bloc cremat a la carretera del Pont

El foc no va arribar a la cuina del pis on es va originar l'incendi, però la calor i el fum van fer-ho tot malbé

Les obres de reparació del bloc de pisos que es va cremar el 6 de febrer passat a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa van quedar aturades a final de maig, segons ha pogut saber Regió7, per problemes amb la companyia asseguradora. Des de llavors no s'han pogut reprendre perquè no hi ha els diners per fer-ho, segons ha denunciat l'administrador de la finca, Jaume Sallent, i un veí, Joaquim Peña. Asseguren que tot i que l'assegurança ja ha pagat bona part de les obres, encara queden pendents uns 60.000 euros, els quals permetrien acabar la reparació estructural dels dos pisos més danyats, que a hores d'ara són inhabitables.

Aquest diari va informar el 12 de setembre que només quedava una família de les 13 afectades, per tornar a casa. D'acord amb la informació facilitada per l'Ajuntament de Manresa, explicàvem que les obres s'havien allargat fins al mes de juliol i que havia estat fins llavors que la majoria de veïns havien anat tornant a casa esglaonadament. També dèiem que només hi havia un pis buit a causa de l'incendi, perquè era on es va originar el foc, i calia fer-hi una reforma integral.

Malgrat això, i tal com ha pogut comprovar aquest diari, són dos els pisos que encara estan buits i on l'efecte del foc hi és ben present. Un és el 3r1a, que va ser el pis on es va originar l'incendi –en un dels dormitoris, es creu que per una estufa–, i l'altre, el 2n 2a, on les flames van entrar pel celobert i van cremar completament una habitació. Els dos habitatges van quedar molt afectats, a més, pel fum i per la calor, que va fer petar vidres, va fer malbé la instal·lació elèctrica, les parets, mobles, radiadors, aparells d'aire condicionat... Ben poca cosa es va salvar.

També hi va haver un altre pis al qual es va propagar el foc a través del celobert, el 5è 1a, on hi viu la filla de Peña. El manresà ha hagut de costejar les obres ell mateix perquè la seva filla pogués tornar a casa, ja que, sinó, la reforma continuaria bloquejada fins que l'asseguradora pagui. Ana María Peña va tornar a casa el 6 de setembre passat, just set mesos després d'haver hagut de marxar per l'incendi, que va obligar a desallotjar tots els habitants del bloc, 29 persones. L'edifici té 13 pisos, 2 locals comercials i l'aparcament.



No arriben els diners

L'habitatge on es va originar el foc i les habitacions dels altres dos pisos també cremats requereixen una reforma integral, de la qual, per ara, només s'ha dut a terme la part estructural. S'han reforçat les bigues amb estructures metàl·liques, però queda pendent ignifugar el sostre i posar-hi pladur.

El cost d'aquests treballs l'ha de pagar l'assegurança comunitària, però els diners no arriben i els industrials que han fet les obres fins ara encara no han cobrat. Sallent i Peña temen que demandin la comunitat per no haver cobrat la feina feta. L'administrador lamenta que la companyia d'assegurances, Helvetia, «no dona la cara» davant les reclamacions del deute. Té la seu a Sevilla i una oficina a Barcelona, però tot i això «ningú ha vingut per reunir-se amb nosaltres en tots aquests mesos», diu Sallent, que afirma que «només tenim dos correus seus per dir-nos que procedien a l'ingrés, després que l'Ajuntament els pressionés». Aquest diari ha intentat contactar amb Helvetia, sense èxit.

Pel que expliquen els afectats, el peritatge que es va fer –amb setmanes de retard– fixava que la reparació dels danys provocats pel foc pujaria a uns 157.000 euros. D'aquests, la companyia n'ha pagat 125.000 –primer va avançar-ne 35.000 i després va ingressar els altres 90.000–, però en falten 32.000, que els veïns reclamen per poder pagar les obres ja dutes a terme. A aquest import, però, se li han de sumar uns 30.000 euros, més que corresponen, segons Sallent i Peña, als treballs d'ignifugació que encara no s'han fet i que s'han de completar perquè cada propietari pugui realitzar la reforma a l'interior dels pisos.

En aquest punt, asseguradora i afectats no es posen d'acord, ja que «la companyia diu que no és necessari, però la normativa de prevenció d'incendis diu que s'ha de fer així. Sinó, el tècnic de la comunitat no ho donarà per bo i no signarà els informes». Els afectats ja han demanat reunir-se aviat amb responsables de l'Ajuntament per valorar la situació.