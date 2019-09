Es dobla el nombre d'expositors de la Fira d'Artistes i Artesans al Passeig de Pere III

Ara fa 40 anys l'artista Andreu Descals (Sant Fruitós de Bages, 1938-Manresa, 2011) va impulsar la iniciativa de celebrar la Fira d'Artistes i Artesans al Passeig de Pere III de Manresa. Aquest diumenge s'ha tornat a repetir amb una trentena d'expositors, el doble que no pas l'any passat.

La cita se celebra en el marc de les festes del Passeig i Rodalies que organitza l'associació de veïns del barri. Enguany, amb la voluntat de reconèixer la figura de Descals, conegut principalment per la seva tasca de tallista. És l'autor, per exemple, de la figura de l'àliga de Manresa.

A la fira d'aquest diumenge hi hagut parades d'artistes que exposaven les seves obres de paisatges, retrats o creacions lliures, i també d'artesans amb treballs fets de roba, cistelleria, bijuteria o làmpades amb estris reciclats.

Un jurat format per membres del Cercle Artístic ha premiat les tres propostes més destacades. El primer premi ha sigut per Paula Font, d'Olot. que fa «figuratiu abstracte», segons explica ella mateixa. Ha comentat que els caps de setmana recorre fires com la de Manresa arreu de Catalunya. El segon premi ha sigut per Mercè Argerich, que fa treballs de cistelleria, i el tercer pel manresà Miquel Paez, que per primer cop ha presentat les seves obres de 'collage'.

La Fira d'Artistes i Artesans s'ha celebrat al primer tram del Pere III en el marc de les festes del Passeig i Rodalies que organitza l'associació de veïns, que també ha tingut espectacles infantils i concerts de música. La pluja de dissabte va obligar a suspendre alguns actes i ha traslladar-ne d'altres al diumenge.