La Fira Playmobil captiva el públic amb escenes d'història

Els aficionats als clicks s'han servit de grans esdeveniments històrics per mostrar el seu art a l'hora de recrear diorames de la Fira Playmobil de Manresa. Un dels que més cridava l'atenció al públic que ahir va omplir el Museu de la Tècnica era el comiat del transatlàntic Mauretania, al port de Liverpool el 1907. En el diorama no només hi havia l'espectacular vaixell, sinó també els edificis victorians de la ciutat.

La lliçó d'història i el talent dels membres de l'Associació Catalana d'Amics dels Clicks també es van poder veure en la recreació de la batalla de Cannas entre les tropes de l'exèrcit púnic capitanejat per Anníbal Barca i les romanes comandades per Gai Terenci, a l'any 216 Abans de Crist. A l'escena no hi faltaven els elefants que les llegendes sobre la batalla han immortalitzat. Un poble viking banyat pel mar Bàltic acaba de delectar els assistents.

El certamen, que clou avui, espera consolidar el nombre d'assistents i espera igualar aquesta tarda la xifra de visitants de l'any passat, com a mínim. Hi van passar més de dues mil persones. Ahir, a part de visitants locals, n'hi havia d'arribats de diferents punts de Catalunya.

El Museu de la Tècnica ha aprofitat aquest any per promocionar l'exposició permanent i amb el preu de l'entrada, que té un cost de quatre euros, no només es poden veure els diorames de clicks, sinó també l'àrea del museu dedicat a explicar la indústria de la cinteria i la història de la Sèquia. A part dels deu diorames de l'associació organitzadora del festival, n'hi havia dos creats pels adolescents de Manresa Arnau Plaza i Biel Plaza, d'11 i 9 anys.