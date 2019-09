«He après màgia a base de veure espectacles i d'anar fent proves»

Per què et dediques a la màgia?

De petit m'agradava molt el circ, i dins els números que feia en un espectacle meu hi havia màgia. Era la part que m'agradava més. I un dia vaig decidir dedicar-me només a la màgia.

On feies els espectacles de circ?

Els feia a casa per a la família. I hi convidava tothom.

Et voldries dedicar professionalment a la màgia? Com ho veus?

M'agradaria molt perquè és pràcticament l'únic que m'agrada fer. No m'agraden els esports, per exemple. Però és difícil i crec que s'ha de tenir una segona opció perquè no se sap mai.

D'on n'has après?

Ha estat totalment autodidacte. A base de veure espectacles i anar fent proves. Penso que té més mèrit que no pas haver anat a una escola. També m'ho fabrico tot.

Algun truc favorit?

Jo soc molt de caixes grans, de fer aparèixer i desaparèixer gent.