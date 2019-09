«La màgia ho té tot, i un bon mag hauria de saber ballar, fer mim i també cantar»

Pol Serra, Màgic Pol, va tenir ahir la difícil missió de presentar el concurs de joves mags. Difícil perquè entre actuació i actuació havia d'entretenir el públic mentre es preparava l'escenari per al número següent. Se'n va sortir molt bé i es va posar la gent a la butxaca de seguida.



Per què es dedica al món de la màgia?

Des de petit sempre m'ha agradat el món de l'art. Vaig començar fent de pallasso, i una vegada amb un paquet de galetes em va tocar i em va fascinar. Vaig veure que era una cosa que agradava a totes les edats. Aquí va començar tot. D'això fa justament 10 anys.

La màgia viu un moment dolç? Té bona salut?

Jo crec que sí. Viu un moment bo gràcies als programes de televisió. Hi va haver una època que ningú volia mags, i ara si no en tens un a la comunió és fa estrany. Està creixent moltíssim i hi ha espectacles bons. Ho té tot. Humor, sorpresa... Un bon mag hauria de saber ballar, ser mim, cantar. Jo ho intento.

Viu professionalment d'això?

No. Jo soc dissenyador gràfic. És una afició. Potser d'aquí a uns anys m'agradaria dedicar-m'hi. Ho veig difícil, però... Són moltes hores i crec que no les tinc, i el que faig també m'agrada molt. Fer actuacions els caps de setmana ja sigui per a amics, familiars o algú que et coneix, i de dilluns a divendres treballar en una altra cosa que també m'encanta, que és el disseny, m'està bé. A més a més ho barrejo. La majoria del vestuari me'l dissenyo jo.

Té algun truc preferit?

Jo soc dels mítics. Partir algú per la meitat ho he volgut fer des de petit. I algun dia ho faré. M'ho han fet, però jo no ho he fet.

D'on treu les idees per fer el seu espectacle?

El que intento fer actualment és fer variacions de jocs que ja existeixen. Els personalitzo i els adapto. Jo crec que ja està tot inventat.

Entretenir la gent és difícil?

No. A mi m'agrada molt. La gent pensa que el públic adult és molt difícil. Jo crec que encara ho és més el públic infantil. Ho mira tot i són molt sincers. Això també m'agrada. Però crec que és fàcil entretenir i fer que la gent s'ho passi bé.