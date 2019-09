Noves activitats formatives dins del projecte «Llar i cures, feines dignes»

L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre d'Iniciatives per l'Ocupació (CIO), ha programat diverses iniciatives incloses en el projecte «Llar i cures, feines dignes», adreçades a millorar el reconeixement social i la formació de les persones que treballen en feines de la llar i cures. Aquest mes de setembre, un grup de 12 persones ja està duent a terme un curs de captació en reparacions bàsiques de la llar, amb l'0bjectiu d'adquirir els coneixements i les habilitats per executar les reparacions bàsiques de la llar de forma segura.

Durant el curs, que s'allargarà fins a finals de novembre, s'expliquen les eines i els materials bàsics per realitzar les reparacions de la llar més habituals i bàsiques. Es tracten reparacions de fusteria, electricitat i aigua. A les classes hi haurà un apartat teòric i un altre de pràctic a l'interior de l'antiga fàbrica de l'Anònima.

Fins a finals d'any, s'han previst més activitats, com per exemple el mòdul de coneixements laborals per a treballadors de la llar, un taller per superar la discriminació laboral en la recerca de feina, una jornada d'experiències d'organització i cooperativisme en el treball de la llar, un curs de prevenció i detecció d'abusos, i una jornada per denunciar els desequilibris creixents de renda.